◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップで日本代表選手が強豪スウェーデンに8-0の圧勝。選手たちが取材に応じました。

男女トップ選手が集い、チームを結成して戦う今大会。5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に)各マッチ3ゲームを実施し、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となったチームが勝利となります。

日本は戸上隼輔選手と早田ひな選手の混合ダブルスで“シェルベリ”きょうだいペアに3-0発進。第1ゲームは18-16と大接戦をものにしました。

戸上選手は「大事な1ゲーム目を2人で話し合って戦い抜いた結果が18-16で勝ちきることができた」と振り返り、早田選手は「各ゲーム競っていて、最後の1、2本の差で勝つことができてうれしかった。戸上選手のよさは相手をよせつけないスピード。それを自分が生かせるように」と話しました。

第2試合では伊藤美誠選手がベリアンド選手に3-0の勝利。初対決の世界ランク117位の選手に「初めてだからこそ何が起こるか分からないので、1点1点落ち着いてやった」と振り返り、「混合ダブルスでも苦しくても1点をもぎ取って3-0で回してくれたおかげ。1点の重みがある大会。リラックスして試合に臨めた。2-0で勝っていても最後の1ゲームが重要。3-0と2-1で違うので、その中で3-0で勝ってよかった」と笑顔をみせました。

第3試合は18歳の松島輝空選手が2019年の世界選手権男子シングルス銀メダリストであるファルク選手を2-0で撃破。「皆さんがいい状態で回してくれて最後自分のプレーができた。世界選手権銀メダル過去に一度負けているのでリベンジをしたいと思っていたので2ゲームですけれど、勝ってよかったです」と語りました。

4日まで日本と中国が6連勝。次戦5日に韓国戦です。混合ダブルスでチームを勢いづけている戸上選手は、「一つの山場になると思っているのでチーム一丸になって頑張ります」と意気込みました。

今大会、ステージ1では4チームが4グループに分かれ総当たり戦を行い、上位2チームが突破。ステージ2では8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出します。

▽日本の日程と結果

【ステージ1】

11月30日 ○ 8-1 オーストラリア

12月1日 ○ 8-4 インド

12月2日 ○ 8-2 クロアチア

【ステージ2】12月3日 ○ 8-2 香港12月4日 ○ 8-3 ドイツ12月4日 ○ 8-0 スウェーデン12月5日 韓国12月6日 中国12月6日 フランス