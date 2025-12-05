松屋から冬の贅沢海鮮グルメ! 「いくら丼」「炙りサーモン丼」を発売
松屋フーズは12月9日より、冬の贅沢海鮮グルメ「いくら丼」「炙りサーモンいくら丼」「炙りマヨサーモン丼」を、一部店舗を除く全国の「松屋」で販売する。
松屋「いくら丼」
「いくら丼」は、数種類の中から試食を重ねて厳選したいくらを使用しており、粒がぷちぷちっと弾け、濃厚な旨味が口いっぱいに。その豊かな食感と味わいは白いごはんとも相性抜群で、さらに、青ねぎのシャキシャキ食感と刻み海苔の香り、別添えのわさびがアクセントとなり、味わいを一層引き立てるという。価格は小盛が980円、並盛は1,480円、大盛が2,080円。
松屋「炙りサーモン いくら丼」
また、今年は新たに「炙りサーモン いくら丼」と「炙りマヨサーモン丼」もラインアップ。サーモンのとろっとした食感に、香ばしい炙りの風味が調和するたまらない味わいとなっており、特に、いくらとスペシャルコラボの「炙りサーモン いくら丼」は、贅沢な一杯に仕上げられている。
松屋「炙りマヨサーモン丼」
「炙りサーモン いくら丼」の価格は、並盛が1,430円、大盛は1,930円。「炙りマヨサーモン丼」は、並盛が790円、大盛は1,290円。
