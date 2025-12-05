セブン銀行、NHKと「ATM口座振替登録サービス」の活用に向けた基本合意書を締結 - 2026年2月開始へ
セブン銀行と日本放送協会(以下 NHK)はこのほど、セブン銀行ATMを活用した「+Connect」の「ATM口座振替登録」サービスの提供に向けた基本合意書を締結。2026年2月より、NHKへの本サービス提供を開始する(予定)という。
セブン銀行「+Connect」ATM口座振替登録サービス
「+Connect」(プラスコネクト)は、あらゆる手続き・認証をセブン銀行ATMで実現するサービスの総称。
NHKは口座振替の利用を推進しており、これまでにも、その申込方法として口座振替依頼書やWebでの申込等を提供してきたが、セブン銀行「+Connect」の「ATM口座振替登録」サービスを導入することで、Webや申込書での手続きができない方や不慣れな方でも、全国約2万8,000台のセブン銀行ATMで原則24時間365日、最短1分で手続きが可能になる。
また、NHKから発行されるQRコードをかざし、引落し口座に指定する銀行のキャッシュカード情報をATMで読取ることで、口座振替登録に必要なお客さま情報が自動的に入力されるため、入力情報の不備が発生するリスクも最小限に抑えられるという。
本サービスの提供開始時期は、2026年2月が予定されている。
