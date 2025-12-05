12月4日、女優の戸田恵梨香の事務所スタッフがXアカウントを更新。戸田の近影を公開し、美しい肩のラインが話題となっている。

投稿には、《いつかの戸田さん》とつづられ、黒のタイトなロングドレスに、首元にきらびやかな大きなネックレスを着用した戸田の姿が写っていた。

「衣装は肩まわりがアシンメトリーなデザインになっていて、華奢な肩や腕が強調されるドレスでした。4月ごろから長かった髪の毛をバッサリと切り、ベリーショートにした戸田さんは、首元や肩のきれいなラインが際立っていました」（ファッション誌ライター）

自然な笑みを浮かべた横顔と美しい肩ラインが写るこのショットに、X上には

《めっちゃ綺麗ですね》

《お美しい》

《もう女神》

などと、うっとりする声が多数、寄せられていた。

「戸田さんは2020年12月、俳優の松坂桃李さんと結婚し、その後、2023年5月に第1子を出産しています。出産から約2年、抜群なスタイルをキープしています。母となり、上品さや落ち着いた雰囲気も醸し出され、これまでよりも美しさに磨きがかかっているように見えます」（芸能ジャーナリスト）

2023年8月には美容誌『VOCE』に登場し、同年9月には高級ブランド『カルティエ』のイベントに上品な黒ドレス姿で登場するなど、育児と両立させながら仕事に取り組んできた戸田。女優として表舞台から遠のいていたが、ここ最近は、女優業に再び本腰が入っていると、前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「2026年には、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が世界独占配信され、占い師の故・細木数子さんの半生を演じます。さらに同年1月期放送予定の日曜劇場『リブート』（TBS系）にも出演することが決まっており、戸田さんにとって約4年ぶりの、民放連続ドラマ出演になります。

2025年の夏には、炎天下のなか撮影がおこなわれ、意欲的に取り組む戸田さんの姿が目撃されていました。体力を心配する声があがったこともありますが、復帰へ向け、全力でダッシュする演技なども見せ、気合いが感じられました」

仕事も育児も両立しながら美しさに磨きをかける戸田に、今後も注目が集まりそうだ。