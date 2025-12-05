¾®äØÀéË¡¡£É£Ë£Ë£Ï¤¬à´éÌÌ¤Þ¤Òá¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤Ë¡ÖÁ¡ºÙ¤ÊÊý¤ä¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£µÆü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈþÍÆ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£É£Ë£Ë£Ï¤¬¡¢´éÌÌ¤Þ¤Ò¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£É£Ë£Ë£Ï¤Ï£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ°²è¤ÇËö¾¿¿À·Ð¤Î´éÌÌ¤Þ¤Ò¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¸½ñ¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºòÌë£±£±·î£³£°Æü¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÉÂ±¡¤òÂà±¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÅÍÜ¤È¤ª»Å»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¾¯¤·¾É¾õ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®é®¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¥Ð¡¼¥ó¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Ï¤ë¿Í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´Ø·¸¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥é¥Á¥é¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï¤¹¤´¤¤Á¡ºÙ¤ÊÊý¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼ã¤¤»þ¤Î¤´¶ìÏ«¤Ê¤µ¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ¡ºÙ¤ÊÊý¤ä¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼£¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡¸µ£Í£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËºêÍ³Î¤³¨¤Ï¡ÖÆ°²è¤«¤é¤âµ¤¸¯¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤«¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Á¤ã¤ó¤È¡ØÇØÉé¤¤Åê¤²¡Á¡Ù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÍÊÁ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£