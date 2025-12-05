ビルボード・ジャパン（Billboard JAPAN）は5日、2025年の年間チャートを発表しました（※集計期間は2024年11月25日〜2025年11月23日）。総合ソング・チャート「Hot 100」では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が1位となりました。

同曲はアニメ『忘却バッテリー』のオープニングテーマとして2024年にリリースされて以降ロングヒットし、今年度は通算5回首位を獲得。2位も同グループの「ダーリン」、5位にも「クスシキ」が入るなど、トップ10に5曲を送り込み存在感を示しました。

Mrs. GREEN APPLE （2025年年間 総合ソング＆アーティスト・チャート1位）※画像提供：ビルボード・ジャパン / 阪神コンテンツリンク

総合アルバム・チャート「Hot Albums」では、Snow Manのベスト盤『THE BEST 2020 - 2025』が首位に。2022年、2024年に続き3回目の年間1位で、同チャート史上初の記録となりました。2〜4位にはMrs. GREEN APPLEの作品『ANTENNA』『Attitude』『10』が続きました。

Snow Man （2025年年間 総合アルバム・チャート1位） ※画像提供：ビルボード・ジャパン / 阪神コンテンツリンク

楽曲・アルバム双方のポイントを合算した「Artist 100」では、Mrs. GREEN APPLEが昨年に続き1位を獲得。2年連続の首位は初めてで、今年の音楽シーンを象徴する結果となりました。2位はback number、3位は米津玄師でした。

日本の楽曲の海外展開を示す“Global Japan Songs Excl. Japan”では、Creepy Nuts「オトノケ」が1位に。アジア各地でのライブ活動が広がる中、日本語楽曲の国際的なヒットが続いています。

Creepy Nuts （2025年年間 Global Japan Songs Excl. Japan 1位） ※画像提供：ビルボード・ジャパン / 阪神コンテンツリンク

主要チャートの1位は次の通りです。



・Hot 100（総合ソング）：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

・Hot Albums（総合アルバム）：Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』

・Artist 100（アーティスト）：Mrs. GREEN APPLE

・Global Japan Songs Excl. Japan：Creepy Nuts「オトノケ」

・Top Lyricists：大森元貴

・Top Singles Sales：INI

アーティストからは「率直に嬉しいですし、重みを感じています。それに恥じないように今後も励んでいきます」（Mrs. GREEN APPLE 大森元貴）、「日頃から支えてくださっている沢山の皆様のお陰でこのような賞をいただけたこと、ありがたく思っています」（Snow Man 岩本照）などのコメントが寄せられています。

◆Mrs. GREEN APPLE

2025年年間 総合ソング＆アーティスト・チャート1位獲得記念コメント



大森元貴

「嬉しいです。率直に嬉しいですし、重みを感じています。それに恥じないように今後も励んでいきます。でも、背負いすぎることなく、楽曲作りを楽しんでいけたらなと思っております」



若井滉斗

「『ライラック』は2024年にリリースした曲なんですけども、こうして2025年に（年間首位を）受賞することができて、長く愛していただけていることに本当に感謝です。僕たち自身も大好きな曲なので嬉しいです」



藤澤涼架

「大森が書く歌詞や楽曲を届けるために、Mrs. GREEN APPLEを頑張ってるところもあるので、『ライラック』がこんなに長く楽しんでもらっている、皆さんにしっかり届いていることを実感できて本当に嬉しいです。Mrs. GREEN APPLEとしていろんな楽曲をリリースして、楽しんでいただけていることが、とてもありがたいです」

◆Snow Man

2025年年間 総合アルバム・チャート1位獲得記念コメント



岩本照

「日頃から支えてくださっている沢山の皆様のお陰でこのような賞をいただけたこと、ありがたく思っています。Snow Manデビューさせていただいてから5周年という節目に出させてもらった『THE BEST 2020 - 2025』が、これから月日がながれても、Snow Manを知ってくださるきっかけになってくれたら幸いです」

◆Creepy Nuts

2025年年間 Global Japan Songs Excl. Japan 1位獲得記念コメント



R-指定

「やっぱりワンマンを回って、この国にこれぐらい自分らのファンがいてくれてるんやっていうのはもちろん感じますね。今回はアジアツアーでしたけど、それ以外でまだツアーに行ってない国とかでも、そういうのをしていけたらいいなと思いました」



DJ松永

「ただ日本語で、日本語の良さのまま海外に届ける、みたいなのは、サウンドがめっちゃハブになってるから、常に新しいものを取り入れて磨いていかねばなとは思いますね。俺たちが俺たちたるところは、言語。そこはやっぱりいちばんでかいなと思います」

◆INI

2025年年間 シングル・セールス・チャート 1位獲得記念コメント



池崎理人

「MINI（ファンネーム）、まずは最高のプレゼントをありがとう。ものすごい記録を一緒に作ったね。2026、INIの年にするぞ」



藤牧京介

「今回のシングル『THE WINTER MAGIC』は、僕たちINIからいつも応援してくださっているMINIに向けて感謝の気持ちを込めたプレゼントとして出したつもりだったのですが、『ミリオン達成』そして『年間チャート1位』という素晴らしい記録を達成することができ、逆に僕たちが皆様にプレゼントを貰う形になってしまいました。改めて感謝の気持ちでいっぱいです！」

INI （2025年年間 シングル・セールス・チャート 1位） ※画像提供：ビルボード・ジャパン / 阪神コンテンツリンク

◆CANDY TUNE

2025年年間 Heatseekers Songs 1位獲得記念コメント



「みなさま、CANDY TUNE『倍倍FIGHT!』Heatseekers Songs 1位を獲得することができました！ 本当に、本当にありがとうございます！！！ この曲に込めた想いが、こんなにもたくさんの人に届いたと思うと胸がいっぱいです。いつも応援してくれる関係者のみなさま、あめちゃんのみなさまがいてくれるから、私たちは何倍でも強くなれるし、何回でも立ち上がれます。これからも CANDY TUNEをよろしくお願いします！！」

CANDY TUNE （2025年年間 Heatseekers Songs 1位） ※画像提供：ビルボード・ジャパン / 阪神コンテンツリンク

◆DECO*27

2025年年間 ニコニコ VOCALOID SONGS ＆ UGCソングチャート1位獲得記念コメント



「皆さんにたくさん楽しんでいただけて嬉しいです。ありがとうございます！ ミクも僕も大変喜んでおります」