フタが浮いているのがポイント。

寒い日に温かいお茶やコーヒーを淹れても、冷めるのが早くてイヤになっちゃいますよね。

1番シンプルな対応策は、フタが付いたカップやタンブラーで放熱を防ぐこと。しかしそのフタの開閉に必要な1アクションが億劫なんですよね。

フタはあるけど開けずに飲める

marna（マーナ）の「360°カップ」は、フタがあるのに傾けると全方向から飲める不思議なカップ。開閉の必要がない点がとってもユニークで、右手でも左手でも取っ手を持って飲めます。

冬でも夏でも1年中活躍

真空二層構造でカップ全体から放熱されず、ホットは70度以上が1時間温かいまま、アイスは8度以下が1時間持続します。

冬はコーヒーがすぐ冷めるのは結構切実な悩みなんですよね。冷・温どっちもイケるし、飲み口を開閉せずに飲めるのはナイスアイデア過ぎます。

カップの容量は約260mlで3,500円。たくさん飲みたい人には約380mlの「360°タンブラー」も3,500円でゲットできます。

