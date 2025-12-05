±ÊÀ¥Î÷¤ÎÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¡¦ÂçÁÒÃéµÁ¤¬Ë½Ïª¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤êÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤è¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¿¼Ìë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢£µÆüÌ¤ÌÀÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê¤¿¤À¤è¤·¡á£´£°¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡££²¿Í¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¿¼¤µ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï±ÊÀ¥¤Î´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¡£ÂçÁÒ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÌÌÅÝ¸«¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¤ËËè²ó¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£°ì½ï¤Ë¿©»ö¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¥¹¤Í¡£à¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤äá¤Ã¤Æ¡£Ãý¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Çà¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤¤¤¿Í¤äá¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æà¥ª¥â¥í¥¤¿Í¤äá¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤è¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤°¤é¤¤¡×¤ÈÂçÁÒ¤ÏÌÀ¤«¤·¡¢±ÊÀ¥¤Î°õ¾Ý¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤³¤½¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¹¤´¤¤²¦Æ»¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤ó¤«´ØÀ¾¥Î¥ê¤Ç¤¹¤°¤³¤¦ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¥Ö¥Ã²õ¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤âºÇ½é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¡¢Íè¤Æ¤â¤é¤¦Êý¤¬ËÍ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢±ÊÀ¥¤¬¡Ö£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ª¼ò°û¤ó¤ÀÂ¾¿Í¡×¤ÏÂçÁÒ¤À¤½¤¦¡£±ÊÀ¥¤ÏÂçÁÒ¤ò¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë°û¤ó¤À¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÂ¾¿Í¡×¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÊý¡×¤ÈÎã¤¨¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¡Ê°û¤ß¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î£±Æü¡¢£²Æü¸å¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡£¶äºÂ¤Î¤¤¤¤¤ªÆù¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ø²¿°û¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ä¤Ã¤¿¤é¡Ø°ò¥½¡¼¥À°û¤á¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Î¤Á¤Î¤ÁÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¢¥ì¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¯¥»¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£à¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¤Î¶µ¤¨¤¿¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤¬¡£º£¤Ç¤â°û¤ß¤Þ¤¹°ò¥½¡¼¥À¡£ÂçÁÒ·¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡×
¡¡Åö»þ¥¥ó¥×¥ê¤Ë¤¤¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¤Ï¡¢Ã¦Âà¤·¡Ö£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¡×·ëÀ®¸å¡¢£Ã£Í¤Ç¥¸¥ó¥½¡¼¥À¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±ÊÀ¥¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±ÂçÁÒ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¥¥ó¥×¥ê¤Ï¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¤«¤«¤é¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡±ÊÀ¥¤¬¡Ö¤½¤¦¥¹¤Í¡£à¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡Ê¼ò¡Ë¤«¤é¤«¤Ê¡Áá¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂçÁÒ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬°û¤ó¤Ç¤¿¤«¤é¤ª´«¤á¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤´¤Ï¤ó¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÊÀ¥¤Ï¡¢ÂçÁÒ¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤ÈÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁêÃÌÆâÍÆ¤«¤Ï¡Ö¤¤¤ä¸À¤¨¤Ê¤¤¥¹¤è¡×¡£ÂçÁÒ¤¤¤ï¤¯¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤êÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤è¤ë¤ó¥¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¥¹¤Í¡Á¤µ¤¹¤¬¤Ë¡£¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¡×¤È´è¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÁÒ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö·ë¹½ÂçÁÒ·¯¤Ë¡ÄàÉþ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡Áá¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â´Þ¤á¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤È¤³¤í¤¬ÂçÁÒ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤«¡¢¤¢¤²¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Æ¡£¤ªÁ°¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Í¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤ìËÍ¤Ë²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Í¤À¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö¤Î±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢à¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¿ì¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Áá¤Ã¤Æ»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤Èà¤ª¤Í¤À¤ê¥Æ¥¯á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£