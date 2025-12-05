ミスタードーナツが、創業55周年を記念した「ミスド福袋2026」全2種を発売する。予約は12月10日（水）からで、12月26日（金）から数量限定で順次販売される。

ミスタードーナツの「ミスド福袋2026」が12月26日（金）から発売

今回は“ミスドを楽しみつくす55周年セレクション”をテーマに、販売希望の声が多かった「ポン・デ・ライオンと仲間たち」と、原田治のイラストをデザインした福袋がラインアップする。

人気キャラクターの「ポン・デ・ライオンと仲間たち」がデザインされた「ミスド福袋3800円」は、デコレーションキット、ポン・デ・ライオンミニトート、ハンドタオル2枚セットにドーナツ引換カード（20個分）が入る。

ミスド福袋3800円のセット内容

ポン・デ・ライオンの刺繍が入った「ポン・デ・ライオンミニトート」は、ファスナー付きのオリジナルデザインとなっている。

ポン・デ・ライオンミニトート

ミニトート使用イメージ

今回、福袋に初登場する「デコレーションキット」は、人気ドーナツ「ゴールデンチョコレート」の、きいろいつぶつぶとチョコレートペンがセットになっており、好きなドーナツにデコレーションができる。ポン・デ・ライオンとフレンチウーラーが描かれたストライプ柄と、人気のドーナツがデザインされたハンドタオル2枚も入っている。

デコレーションキット

デコレーション一例

ハンドタオル２枚セット

「ミスド福袋6500円」は、これまで多くのグッズデザインを手掛けてきた原田治イラストのアイテムがお目見えする。A4サイズが入る大きさの「原田治トートバッグ」、ポン・デ・リング型ぬいぐるみ、原田治ハンドタオル、スケジュールン、ドーナツに合うドリップコーヒーセットとドーナツ引換カード（35個分）が入る。

ミスド福袋6500円のセット内容

原田治トートバッグ

トートバッグ使用イメージ

55周年のオリジナルワッペンがついた「ポン・デ・リング型ぬいぐるみ」や、原田治イラストをデザインした爽やかなドット柄のハンドタオルが登場する。

ポン・デ・リング型ぬいぐるみ

原田治ハンドタオル

４種類の表紙を差し替えて使える「スケジュールン」は、年間カレンダー、マンスリー、ウィークリー、ドーナツ年表、ドーナツレポートなどが入っている。福袋用として特別にブレンドした「ドーナツに合うドリップコーヒー」は3種類で、「ポン・デ・リング」、「オールドファッション」、「フレンチクルーラー」に合うオリジナルブレンドとなる。

スケジュールン

ドーナツに合うドリップコーヒーセット

それぞれの福袋に入っている「ドーナツ引換カード」が応募券となるキャンペーンも開催。ミスタードーナツアプリから応募すると、抽選でミスドミュージアム体験ツアーや、このキャンペーンだけの原田治オリジナルマグカップなどが当たる。応募期間は12月26日（金）から2026年2月6日（金）までで、購入した福袋によって、参加できるキャンペーンの内容は異なる。

ミスドプレゼントキャンペーン3800円コース

ミスドプレゼントキャンペーン6500円コース

ミスタードーナツの「ミスド福袋2026」（3800円と6500円の全2種）は、12月10日（水）からミスドネットオーダー及び店頭にて予約開始し、12月26日（金）から順次販売される。数量限定でなくなり次第終了。発売日はショップにより異なる。商品の価格は税込み。



(C)OSAMU HARADA (C) MISDO 25