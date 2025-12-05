今年の年末、12月30日（火）にジーライオンアリーナ神戸（GLION ARENA KOBE）で行われる音楽イベント「KOBE MUSIC COMMONS 2025」の出演アーティスト第3弾（最終）が、5日、発表されました。今回は新たに、佐野元春 & THE COYOTE BAND、KREVA、西寺郷太（NONA REEVES）がラインナップへ加わりました。

（画像提供：One Bright KOBE）

“ミドル世代から神戸を元気づける！”をテーマに開催される同イベント。このたび当日のタイムテーブルも公表され、イベントはHYを皮切りに、SIRUP、木村カエラ、KREVA、佐野元春 & THE COYOTE BAND、Charaと続き、Original Loveがトリを務めます。

（画像提供：One Bright KOBE）

ジーライオンアリーナ神戸がある神戸ウォーターフロントエリア「TOTTEI」には、アリーナ併設の飲食店舗に加え、同イベント開催時は地元の人気店が集まるフードエリアも登場。周辺では「TOTTEIイルミナイト」も催され、日没後に緑の丘がライトアップされるなど、港町・神戸の夜景とともに楽しめる仕掛けが用意されています。

（画像提供：One Bright KOBE）

同イベントのチケットは一般販売中で、希望アーティストのライブをステージ前方で観覧できる「優先観覧エリアチケット」の抽選受付は12月6日（土）正午から開始予定。詳細はイベント公式サイトで確認できます。