いま飛ぶように売れてる！【ハニーズ】“保温 × 軽量”で優秀♡「大人気アウター」

暖かく軽やかに着られるアウターを新調したい！ 手に取りやすい価格で探すなら【ハニーズ】の「人気ランキング」を参考にしてみては？ 今回は「まるでダウンのような暖かさ」と公式サイトで紹介されている、人気ランキング上位のコートとブルゾンをピックアップします。この冬活躍してくれそうだから、ぜひ好みのカラーとサイズが揃っているうちにチェックして。

体型カバーも狙える！ ゆったりロング丈のコート

【ハニーズ】「ファイバーダウンコート」\6,900（税込）

ヒップまですっぽりと覆う長めの丈感で、体型カバーが狙える中綿コート。公式サイトには「優れた保温力と軽量感」とあり、防寒しつつ楽に着られそうです。きれい見えしてデイリーにも通勤にもあらゆるシーンで活躍してくれるコートがこの価格なら、ランキング上位に入るのも納得です。

2通りのデザインが楽しめる！ ショート丈のブルゾン

【ハニーズ】「ファイバーダウンブルゾン」\5,980（税込）

こちらのブルゾンも、マイクロファイバーによる保温性と軽さが魅力。表面には撥水加工が施されており、雨や雪の日でも使いやすい優れもの。フードは取り外しができ、気分に合わせて2通りのデザインが楽しめます。裾がドロスト仕様になっているため、シルエットのアレンジも可能。ベージュやブラックなどのベーシックカラーを含む、全7色展開です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

