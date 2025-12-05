12月8日から国内合宿を実施

Jリーグは12月5日、8日から国内合宿指導プログラムを開催し、それに臨むU-16 Jリーグ選抜メンバー25人を発表した。

この活動は、10月から実施している海外指導者招聘プロジェクトの一環として行われており、今回が第3回の開催となる。また来年6月までの計6回を予定している。

監督はヨーロッパ強豪クラブで長年の監督経験を積んだJリーググローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が務め、育成年代の現場指導を行うことで世界トップのフットボールスタイルについて、具現化の方法論や指導方法などを浸透させることを目的としている。

また、スタッフとして、コーチには元日本代表の内田篤人氏や藤本淳吾氏、GKコーチに岡本昌弘、フィジカルコーチにベンジャミン・クーゲル氏らが参加する。

発表されたメンバーは以下の通り。

GK

佐々木 翔大（ブラウブリッツ秋田U-18）

佐藤 大翔（浦和レッズユース）

長井 京志郎（ロアッソ熊本ユース）

DF

米湊 勇弥（サガン鳥栖U-18）

古田 悠悟（横浜FCユース）

門馬 永綺（ベガルタ仙台ユース）

吉原 希音（V・ファーレン長崎U-18）

岡元 侑大（ガンバ大阪ユース）

草野 陸（横浜F・マリノスユース）

川井 謙真（ヴァンフォーレ甲府U-18）

クスタース 座波（ジェフユナイテッド千葉U-18）

原田 爽潤（東京ヴェルディユース）

MF

中野 寛基（FC東京U-18）

今廣 遥碧（川崎フロンターレU-18）

品川 維風（アビスパ福岡U-18）

岡崎 葵（セレッソ大阪U-18）

今村 涼弥（横浜F・マリノスユース）

大木 颯（柏レイソルU-18）

伊澤 璃来（サガン鳥栖U-18）

古川 蒼空（北海道コンサドーレ札幌U-18）

井内 庸介（名古屋グランパスU-18）

FW

滝澤 周生（鹿島アントラーズユース）

高橋 成海（サンフレッチェ広島F. Cユース）

石渡 智也（鹿島アントラーズユース）

平井 一輝（ロアッソ熊本ユース）（FOOTBALL ZONE編集部）