豚汁振る舞いやライブ配信も実施！九州学生陸上競技連盟・島原市「平成新山島原学生駅伝」

九州学生陸上競技連盟と島原市が、雲仙・普賢岳噴火災害からの復興を祈念して創始された「平成新山島原学生駅伝」を開催。2025年12月6日、島原市営陸上競技場をスタートし、熱いタスキリレーが繰り広げられます。

市民ボランティアやOB・OGの支えにより継続されてきた、全国的にも珍しい自治体と学生連盟主催の大会。当日はYouTubeでのライブ配信や、会場周辺でのグルメ提供も実施されます。

開催日：2025年12月6日(土)

時間：男子スタート 9:30／女子スタート 9:50

場所：島原市営陸上競技場（スタート）〜島原文化会館周辺（ゴール）

公称：第43回九州学生駅伝対校選手権大会／第25回九州学生女子駅伝対校選手権大会

配信：NIB公式YouTubeにてライブ配信

島原の冬の風物詩として親しまれている学生駅伝大会が今年も号砲。

本大会は、雲仙・普賢岳噴火災害からの復興につなげることを目的に始まり、現在も多くの市民ボランティアの手によって支えられています。

大会当日は、ゴール地点となる島原文化会館周辺に、星野建設や悠久会の協力によるブースを展開。

選手や応援に訪れた市民に対し、地元食材などを使った豚汁などが振る舞われ、スポーツを通じた温かい交流の場が創出されます。

PR動画「島原学生駅伝 ふるさとの支え」篇

大会の機運醸成と、運営を支える人々への感謝を込めたPR動画を制作・配信。

「ふるさと納税」の活用促進も兼ねており、大会を通じた地域スポーツ振興や関係人口の創出を目指す内容となっています。

YouTubeなどで視聴可能です。

特別番組「カレンな島原旅」

島原ふるさとPR大使であり俳優の宮崎香蓮さんが出演する紀行番組も制作。

大会の舞台である島原の自然、歴史、グルメなどの魅力を、「帰省」をテーマに紹介しています。

2025年12月31日まで、民放公式テレビ配信サービスTVerにて見逃し配信中です。

復興への願いと、学生たちの情熱が交差する伝統の駅伝大会。

現地での声援はもちろん、ライブ配信や関連動画を通じても島原の魅力を体感できる機会に注目です。

九州学生陸上競技連盟・島原市「平成新山島原学生駅伝」の紹介でした。

