Ｊ１柏は５日、柏市内で翌日に迫った最終節のホーム町田戦へ向けて調整した。一年の集大成となる一戦へ、ＤＦ古賀太陽は「勝って終わる、終わらないでも印象は全然違う。今シーズンは積み上げていることを出しながら満員のスタジアムで勝つ姿を見せたい」と意気込んだ。

飛躍の年となった。今季は、リカルド・ロドリゲス監督が掲げる攻撃的で主体的なサッカーの象徴として活躍。３バックの真ん中から攻撃のエンジンとなり、パス総数と１試合平均プレー数はリーグダントツの１位を記録。特に、パスは２位のＭＦマテウスブエノ（清水）と９００本以上の差をつけている。守備でも３バックの左右のディフェンダーが高い位置を取る戦術を取ることから、実質的な１バックとして最終ラインを支え続けた。

昨季までもチームの主力だったが、「上位にいる充実感と楽しさを今年は特別感じている。個人的には一番充実したシーズンを送れている実感がある」と振り返る。最終節の前時点で、リーグ戦フル出場も続けている。Ｊ１のフィールドプレーヤーでフル出場を続けているのは、古賀を含めて４人（他はＤＦ植田直通、ＤＦ昌子源、ＭＦ稲垣祥）のみ。「（今季のサッカーは）個人的にも好むスタイルで、（ロドリゲス監督から）僕のプレーをすごい信頼してもらっている感覚はあった。初めてトライするポジションだったのでチャレンジングな年だったが、とにかく信頼して使い続けてくれた。僕にとってポジティブなシーズンだった」と感謝した。

チームは鹿島と勝ち点１差の２位。シーズンを通して繰り広げた優勝争いもついに終わりを迎える。かねてから「強いレイソルを取り戻した」と語っていた古賀は「僕が見て育ってきたレイソルはタイトルを取る集団だった。（リーグ優勝の）タイトルを取って初めて、あの時期のレイソルに肩を並べられるというか、スタートラインに立てる」と言葉に力を込めた。最終節での逆転優勝は１ステージ制では過去に４例。下部組織出身の２７歳が、２０１１年以来１４年ぶりのリーグ優勝へ導く。