パトカーが“盗難パトカー”追跡…飲酒男「乗り心地よさそう…自宅に戻ろうと」と盗み逃走…カーチェイスの末に現行犯逮捕

三重・鈴鹿市で、“パトカーがパトカーを追跡する”様子がカメラに捉えられた。実は追われていたのは盗まれたパトカーで、商業施設の駐車場から盗んだ男が逃走を図っていた。逮捕された男からは基準値超えのアルコールが検出されたという。

警察が“盗難パトカー”を…緊迫の追跡劇

三重・鈴鹿市で2日に撮影されたのは、サイレンを響かせながら、なにか追いかけて走る3台のパトカーの姿だ。

パトカーは先にある交差点で停止したが、警察官が駆け寄ったのは先頭を走っていたパトカーだった。

実は車両は盗まれた盗難パトカーだったのだ。

警察によると、商業施設の駐車場に停めていたパトカーを何者かが運転して出て行くのを警察官が目撃し、直ちに追跡が始まったという。

先頭を走る盗難パトカーは前にいた車を追い越すためか、反対車線にはみ出しながら走行していた。そのあとを追うように2台のパトカーが続く。

パトカー窃盗犯5km逃走の末に逮捕

パトカーを盗んだ男は約6分に及ぶカーチェイスの末、約5km離れた場所で現行犯逮捕された。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、無職の太田陽一郎容疑者（44）だ。

太田容疑者は「乗り心地がよさそうだと思い自宅へ戻ろうとした」と話し、呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されたという。

盗まれたパトカーは施錠されておらず、エンジンもかかったままの状態で、三重県警は盗難防止等の対策に努めたいとしている。

（「イット！」 12月4日放送より）