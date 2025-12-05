½ÀÆ»¡¦°¤Éô°ì¡¢Àä¹¥Ä´¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡GSÅìµþ¤Ø¸þ¤±ºÇ½ªÄ´À°
¡¡½ÀÆ»¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¡Ê6¡¢7Æü¡¦ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬5Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¡¢ÃË»Ò66¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Ïº£Âç²ñ¤âÍ¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÍèÇ¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ð¥¯¡¼¡ËÂåÉ½¤Ë·èÄê¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò60¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ë¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î±Ê»³Îµ¼ù¤Ï¡Öº£²ó¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤¤¤ÖÍÍø¤ËÂåÉ½Áè¤¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¤ÎÁÇº¬µ±¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤ò½Ð¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£