中川安奈、ピンクのミニスカで美脚披露 両手挙げポーズ決める「透明感があって素敵」「キマってる」と反響
フリーアナウンサーの中川安奈（32）が5日までに、自身のSNSを更新。ピンク色のミニスカートのゴルフウェア姿を披露した。
【写真】美脚！ピンク色のミニスカート姿でポーズを決める中川安奈
中川は「第6回スポーツチャリティ トラジマスターズ」と書き出し、「リポーター、そして表彰式の司会を上重さんと務めさせていただきました」と投稿した。
続けて「NHK時代にもお世話になった大好きなアスリートのみなさんや、大大大好きなサンデースポーツファミリーのスタッフのみなさんとご一緒できたとっても幸せな一日でした」と満足げな様子を見せた。
写真では、両手を挙げてピンクのミニスカートで美脚を披露するショットを公開。フリーアナウンサーの上重聡や元大リーガーの松坂大輔らとの写真も掲載した。
この投稿には「キマってるコーデです」「何をお召しになっても透明感があって素敵です」などの反響が寄せられている。
