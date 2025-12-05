中川安奈 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　フリーアナウンサーの中川安奈（32）が5日までに、自身のSNSを更新。ピンク色のミニスカートのゴルフウェア姿を披露した。

【写真】美脚！ピンク色のミニスカート姿でポーズを決める中川安奈

　中川は「第6回スポーツチャリティ トラジマスターズ」と書き出し、「リポーター、そして表彰式の司会を上重さんと務めさせていただきました」と投稿した。

　続けて「NHK時代にもお世話になった大好きなアスリートのみなさんや、大大大好きなサンデースポーツファミリーのスタッフのみなさんとご一緒できたとっても幸せな一日でした」と満足げな様子を見せた。

　写真では、両手を挙げてピンクのミニスカートで美脚を披露するショットを公開。フリーアナウンサーの上重聡や元大リーガーの松坂大輔らとの写真も掲載した。

　この投稿には「キマってるコーデです」「何をお召しになっても透明感があって素敵です」などの反響が寄せられている。