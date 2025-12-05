モデルでタレントの西山茉希さんが自身のインスタグラムを更新。12年間の乗った自転車とお別れしたことを報告しました。

【写真を見る】【 西山茉希 】12年間乗った自転車とのお別れを報告「母生活を日々支えてくれたママチャリとの思い出いっぱい」





西山さんは、「12年間のママチャリ生活終了の儀」と投稿。









12年間の自転車との思い出について、娘2人を育ててきたシングルマザーの西山さんは、「いっぱい3人を運んでくれた。」「初めての電動自転車とお買い物の荷物の重量を支え切れず、子供2人を乗せたまま転倒したこともあった。」「心も身体もヘロヘロで涙流しながら立て直した経験も懐かしい。」と振り返ります。









さらに、「1人ずつチャイルドシートから卒業した後は前席に買い物袋、後席にトイレットペーパーが乗ってる日も多々。」「母生活を日々支えてくれたママチャリとの思い出いっぱい」と、自転車との別れに名残を惜しみます。









そして、「現役ママチャリ界隈の皆様、今を漕いでください 成長と共に戻らない景色の一つです。」と、今も小さな子どもを乗せて自転車に乗る人々に、エールを送りました。









西山さんは、愛車に乗る動画を添えて、「12年ぶりのマイチャリはなんだかソワソワしますが、成長に感謝してのびのび漕ごう」と、締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】