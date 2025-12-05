中村雅俊、“妻”と集合ショット「めちゃくちゃキュート」「可愛い過ぎます」
俳優・中村雅俊が、5日までに更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で妻役の大島蓉子をはじめ、共演する長井短との3ショットを公開した。
【写真】めちゃくちゃキュート」「可愛い過ぎます」“妻”と集合ショットを披露した中村雅俊
同作は、妻を亡くし、幼い息子・陸（永瀬）を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
劇中で中村は遺品整理会社「Heaven’s messenger」の社長・磯部豊春を演じる。そして、大島は、経理担当で豊春の妻・美佐江役。長井はパート社員の神部清香を演じる。
インスタグラムでは「Heaven's messengerを明るく優しく支えるお三方 皆さんそれぞれ個性的なポーズで」とつづり、ソファに座った3人が思い思いのポーズを取った集合ショットを投稿した。
この投稿に「めちゃくちゃキュート」「最高なスリーショット」「雅俊さん可愛い過ぎます」といったコメントが寄せられた。
