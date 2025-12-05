「ABEMA」は、2025年12月31日（水）午後1時15分から『第9回 ももいろ歌合戦』を日本武道館から全編無料生放送することを決定いたしました。

【画像】初登場アーティスト一覧

国民的人気アイドルグループ・ももいろクローバーZ（以下、ももクロ）が今年も大晦日に開催する『第9回 ももいろ歌合戦』では、ももクロメンバーが豪華アーティストとともに「紅組」と「白組」に分かれて、歌の真剣勝負を繰り広げます。今年は日本武道館にて開催し、午後1時15分から放送開始いたします。チーム分けは、玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」を率いて対決します。当日は、日本を代表する大御所や今年話題のアーティストたちがジャンルの垣根を越えて続々と登場。レアなフル尺歌唱のほか、“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレーなどここでしか見られないスペシャルコーナーを、「ABEMA」ではノーカットで全編無料生放送にてお届けいたします。

第1弾出場者として、相川暖花（SKE48）、DXTEEN、DEAN FUJIOKA、MAZZEL、マルシィなど豪華メンバー21組の初出場が決定いたしました。そのほか、今年SNSで大きな話題を呼んだAiScReamや、若い女性を中心に支持を集めるシンガーソングライター・コレサワ、歌謡界のレジェンド・堀内孝雄も初登場。ジャンルの垣根を超えた個性豊かな初出場アーティストたちが大晦日を盛り上げます。

そして今年も、さだまさしや島津亜矢、松崎しげるといった大物歌手をはじめ、iLiFE!、ウマ娘 プリティーダービー、氣志團、超特急、≠ME、宝鐘マリンなど、音楽界を盛り上げる人気アーティストたちの出場も続々と決定。2025年最後の日に、豪華な顔ぶれが勢ぞろいします。

さらに、ももいろ歌合戦で恒例となっている人気コーナー「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」では、過去最長となる60分超えの一夜限りの特別パフォーマンスを披露。豪華出演者たちによるこれまでにないコラボレーションをお届けいたします。

ほかにも、「私のイチオシSHOW CASE2025」や「れにちゃんの後半戦いってみよう！2025」など、大晦日を盛り上げるコーナーが盛りだくさんとなっています。

開催に向けて、ももクロメンバーは「気づいたら止まらなくなってずっと見てしまうような、そんな番組になったらいいなと思っています！」と意気込みを寄せています。さらに初出場のAiScReam は「今年の感謝の気持ちを込めて、愛いっぱいのパフォーマンスをお届けできるよう頑張ります！」、DEAN FUJIOKAは「周年ライブを客席から観ていたももクロさんの年越しライブに、武道館という特別な場所でご一緒できることを本当に楽しみにしています」、相川暖花は「SKE48としてデビューしてから10周年を迎えた2025年、ももいろ歌合戦に出場できて最高な1年の締めくくりになると思います！」とそれぞれコメント。また、MAZZELは「2025年のラストにふさわしいパフォーマンスをお届けします！」、DXTEENは「DXTEENらしいエネルギッシュなパフォーマンスで楽しませられたらと思います！」、マルシィは「4月に念願の武道館公演を終えて、忘れられない思い出になったステージに、ももいろ歌合戦でまた立たせてもらえることが嬉しいです！」と当日への期待をあらわにしています。（コメント全文は以下）

2025年最後の日に、日本武道館からももクロと人気アーティストたちが渾身のパフォーマンスと壮大なエンターテインメントをお届けする『第9回 ももいろ歌合戦』は、2025年12月31日（水）午後1時15分から午後7時頃までの約6時間にわたり「ABEMA」で全編無料生放送いたします。なお、午後1時15分からはオープニングアクトとして、「スタダ The First Impact」の開催が決定。EBiDAN NEXT、スタプラ研究生、Straight Angeli、ばってん少女隊、ふたりはメリーバッドエンドが出演します。

さらに、今年も午後11時45分から、年越しカウントダウン特番『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』を「ABEMA」にて無料放送することが決定いたしました。ももクロメンバーとともに、2026年の幕開けをお楽しみください。

なお、日本武道館での観覧チケットの一般抽選の受付も2025年12月4日（木）正午から12月10日（水）午後11時59分まで行います。詳しくは、公式ホームページをご確認ください。

■コメント全文

◇ももいろクローバーZ

9回目ということで、手探りで始まったももいろ歌合戦も、回を重ねるごとに少しずつ“ももいろ歌合戦らしさ”が出てきていると感じています。それがたくさんの方に伝わって、徐々に広がっていっているのが本当に嬉しいです！今回もいろんなアーティストのファンの方が見てくださっているので、そういった皆さんに思いきり楽しんでいただきたいですし、これまで興味がなかった方でも、「毎年やってるし、ちょっと見てみようかな」と思って見てみたら、気づいたら止まらなくなってずっと見てしまうような、そんな番組になったらいいなと思っています！

◇AiScReam

みなさんの応援のおかげでAiScReamの一員として2025年を走り抜けることができました。そして今回、ラブライブ！シリーズとしても初めて『ももいろ歌合戦』に出演します！ドキドキしていますが、今年の感謝の気持ちを込めて、愛いっぱいのパフォーマンスをお届けできるよう頑張ります！ぜひみなさんも一緒に愛を叫んでくださいね！

©2017 PL!S ©2022 PL!N ©2024 PL!SP

◇DEAN FUJIOKA

周年ライブを客席から観ていて、ももクロさんのまっすぐなエネルギーと、モノノフのみなさんの一体感に純粋に胸が熱くなりました。そんなももクロさんの年越しライブに、今年は武道館という特別な場所でご一緒できることを、本当に楽しみにしています。皆さんと一緒に、2025年を笑顔で締めくくり、忘れられない大晦日にできればと思っています。

◇相川暖花（SKE48）

初出場させていただけることになり、夢のように嬉しいです！まさかももいろ歌合戦に相川が呼んでいただけるなんて、想像も出来なかったので驚きの気持ちでいっぱいです！SKE48としてデビューしてから10周年を迎えた2025年、ももいろ歌合戦に出場できて最高な1年の締めくくりになると思います！SKE48を背負う気持ちで出場させていただきます！よろしくお願いいたします！

◇MAZZEL

初めまして、MAZZELです！この度、ももいろ歌合戦に初出場させていただくことになりました！2025年のラストにふさわしいパフォーマンスをお届けします！楽しませます！そして楽しみます！よろしくお願いいたします！

◇DXTEEN

「ももいろ歌合戦」に初出演させていただけることになり、すごく嬉しいです！！見てくださるみなさんをDXTEENらしいエネルギッシュなパフォーマンスで楽しませられたらと思います！2025年の締めくくりという気持ちを込めて、精一杯パフォーマンスさせていただきます！！！！

©UNIVERSAL SIGMA ／ LAPONE ENTERTAINMENT

◇マルシィ

4月にワンマンライブで、念願の武道館公演を終えて本当にこの先を含めた人生の中でも大切で忘れられない思い出で宝物になりました。その武道館のステージに「ももいろ歌合戦」でまた立たせてもらえることが嬉しいです！当日は、年末を締めくくる最高の時間を一緒に作れるように精一杯音楽を届けます、宜しくお願いします！

【チーム分け】

週末ヒロインももいろクローバーZ紅組：玉井詩織、高城れに

白組：百田夏菜子、佐々木彩夏

【第1弾出場者 （50音順、[ ]内は出場回数）】

相川暖花（SKE48）[初]

AiScReam[初]

iLiFE![2]

AMEFURASSHI[5]

飯塚悟志（東京03）[8]

いぎなり東北産[5]

一之森大湖[初]

ウマ娘 プリティーダービー[5]

EBiDAN NEXT[2]

岡田将生[7] （※2）

かが屋[3]

氣志團[9]

きゅるりんってしてみて[初]

清野茂樹[6]

クロちゃん（安田大サーカス）[初]

コレサワ[初]

さだまさし[9] （※1）

島津亜矢[2]

笑福亭鶴瓶[9] （※2）

私立恵比寿中学[7]

水前寺清子[9] （※2）

鈴木拓（ドランクドラゴン）[初]

スタプラ研究生[3]

Straight Angeli[初]

ちぃたん☆[3]

超特急[3]

千綿偉功[初]

DEAN FUJIOKA[初]

DXTEEN[初]

東京女子流[8]

東京ホテイソン[5]

土佐兄弟[4]

≒JOY[初]

≠ME[3]

ばってん少女隊[初]

花柳糸之社中[9]

パンダドラゴン[初]

ふたりはメリーバッドエンド[初]

宝鐘マリン[2]

堀内孝雄[初]

MAZZEL[初]

松崎しげる[8]

松本明子[9]

豆柴の大群[初]

マルシィ[初]

森口博子[9]

UNIS[2]

龍宮城[3]

LumiUnion[初]

@onefive[初]