初日７アンダーで首位発進だったゴルフ界の“ヨンさま”宋永漢（ソン・ヨンハン）は、第２ラウンドを終えて、６アンダーの２位となった。

初日７バーディー、ノーボギーの好調を維持したまま、４、６番でバーディーも、「１メートルのパーパット外してから流れが悪くなりました」と８番で初のボギーをたたくと、９番も「ティーショットが曲がって、ラフにあるボールの後ろに障害物みたいなのがあって打てなくて。今日は運もなかった」と、連続ボギーとした。

後半の１０、１３番もボギーだったが、１７番でバーディーを奪って、首位に１打差の２位の好位置はキープしている。「良くはないですけど、よく我慢したなと思います。いつでもボギーが出るコースなので、バーディーパットを打つ時もちょっと気を付けないと、昨日みたいな良い日はチャンスを作れますし、うまくいけますけど、何かダメになるとコースが違くなりますね」と警戒しつつ、「昨日みたいな日が出てくれば、なんとなくチャンスがあるかな」と視線を上げた。