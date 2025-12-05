アーセナルを陰で支えるエインセ…サリバが“新コーチ”について語る「エネルギーを与えてくれる」
新戦力だけでなく、新コーチもチームにポジティブな影響をもたらしているようだ。
今夏の移籍市場で推定2億5500万ポンド（約526億円）を費やし、欧州屈指のスカッドを手に入れたアーセナル。スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュやイングランド代表MFエベレチ・エゼ、スペイン代表MFマルティン・スビメンディら新戦力はそれぞれの持ち味を発揮し、現在プレミアリーグとチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズで首位に立つチームを牽引している。
そんなアーセナルだが、今夏にはコーチングスタッフにも“新顔”を迎えた。その名はガブリエル・エインセ。かつてパリ・サンジェルマン（PSG）やマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリードなどで活躍した元アルゼンチン代表DFは、鈴木彩艶が所属するパルマ・カルチョの指揮官となったカルロス・クエスタの後釜としてアシスタントコーチに就任。PSG時代のチームメイトでもあるミケル・アルテタ監督とともにチームを支えている。
ここまで公式戦21試合を戦いわずか8失点という堅守を支えるフランス代表DFウィリアン・サリバは、イギリスメディア『スカイスポーツ』でエインセについて言及。「特にDFにとって彼の存在は大きな助けになっているよ。常に大声を出し、僕たちにエネルギーを与えてくれる。トレーニング中でも何もない時でも彼は大きな声を出すんだ。よく話すし、近くにいてくれるのは良いことだ。僕たちを大いに助けてくれていると思う」新コーチとの共闘に手応えを示している。
なお、かつてアルテタ監督は「（マウリシオ・）ポチェッティーノとエインセは私にとってインスピレーションの源だ。彼らはプロとしての人生におけるあらゆることや、サッカーの理解の仕方など、様々な面で私を導いてくれた」と語っている。
