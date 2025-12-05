フジテレビのシーズンオフ恒例特番「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025 ゴジラ松井も参戦！ありがとう長嶋茂雄さん」（後7・00）が4日に放送され、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が今年6月3日に89歳で亡くなった“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さんに感謝した。

中田氏は大阪桐蔭から2007年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入りし、巨人、中日でもプレー。18年間の現役生活で通算309本塁打を放ち、打点王3度、ベストナイン5度、ゴールデングラブ賞5度と数々のタイトルも獲得した。

2021年8月に無償トレードで日本ハムから巨人に移籍した際にはすぐに出場選手登録されて試合に出たが、9月には打撃不振により登録抹消。その際、2軍まで駆け付けてくれた長嶋終身名誉監督から熱血指導を受けた。

「ジャイアンツ時代に、休みの日でしたかね。長嶋さんが来られて教えてもらいましたね。凄い僕からすると貴重な時間なので。緊張して、何を教えてもらったかっていうのはハッキリ覚えてないぐらいなんですけど。ずーっと1対1ですから。1時間、2時間ぐらいバットを振ったと思うんですけど」

「シンプルに“バットを短く持ちなさい”とか。松井（秀喜）さんもおっしゃっていたように（スイングの）音は凄く気にされていました。“よーし！よーし！”ってずっと言ってくれていました。ダメな時は反応がないんですよ。良かったやつは“よーし！よーし！”って言ってくれる。その“よーし！よーし！”がうれし過ぎて、僕からしたらもう。最高の時間でしたね。（撮影していた球団スタッフに）すぐもらいましたもんね。動画あります、家に」

そう回想して長嶋さんに深く感謝した中田氏。

これを聞いていた大の巨人ファン、長嶋ファンである徳光和夫（84）は「長嶋さんは本当に清原（和博）さん、松井（秀喜）さん、中田（翔）さん。この3人を教えることができたのは物凄くうれしかったみたいです。まさに日本を代表するスラッガーであるっていう、長嶋さんが認めるね」としみじみ話していた。