鹿島槍スキー場に今年も「ポケモンスノーアドベンチャー」が登場ピカチュウデザインのスノーチュービングなどが新たに登場
鹿島槍が運営する「鹿島槍スキー場」は、12月13日より2025-2026シーズンのオープンを予定し、「ポケモンスノーアドベンチャー」の大リニューアルを予定している。
「ポケモンスノーアドベンチャー」エリアでは小さなお子さまが安心して遊べる「プレイランドエリア」、そり遊び専用で思いきり楽しめる「そりエリア」、スキーデビューを応援する「雪山デビューエリア」が配置される。
ピカチュウデザインに一新されたスノーチュービングやモンスターボール型ドームテント内にあるフォトスポットが登場する。
モンスターボール型ドームテント内では、「ゆきのほこら」をテーマにした内装が施されており、雪遊びを楽しんだ後に少し暖まってポケモンたちと一緒に家族で写真撮影ができる場所となっている。
また、レンタルショップではお子さま用のピカチュウデザインスキー板・スノーボード板が登場する。
さらに、「ポケモンといっしょにごはんを食べよう！」をテーマに、ご家族が周囲を気にせず過ごせるファミリー専用エリア「ポケモンオアシス」も登場する。
ポケモンスノーアドベンチャー 概要
営業期間 : 12月13日～2026年3月22日予定
営業時間 : 平日9時～15時 土日祝9時～16時
場所 : 鹿島槍スキー場 中央ゲレンデ
料金 : 通常1日大人 3,500円～、小人 2,900円～
※NSDキッズプログラム会員様(リフト券保有者)は、会員特別価格1,500円にてご入場いただけます。
※0～2歳は無料でご利用いただけます。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。