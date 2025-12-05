元おニャン子・渡辺美奈代、手作りモンブランタルト・簡単キッシュ…夫バースデー料理に「商品レベル」「凄い」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】元おニャン子クラブのタレントの渡辺美奈代が12月4日、オフィシャルブログを更新。夫で“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏の61歳の誕生日を自宅でお祝いしたことや、手作りのマロンタルトやキッシュ、リクエストのすき焼きなど愛情たっぷりの料理の数々を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子、簡単＆豪華な夫のためのバースデー料理
この日、渡辺は立て続けにブログを更新。「夕食の準備」と題してブログを更新すると、「少しずつ始めまーす」とつづり、刻んだ長ねぎや豆苗、春菊など、当日の献立に使用する新鮮な食材を次々と紹介。「今日はお誕生日のもやしくんのリクエストごはんにしまーす！」と宣言した。
続けて更新したブログでは「最近、栗好きなもやしくんが喜びそうなケーキを作ります」といい、モンブラン作りに取りかかる様子を公開。栗のペーストとバターを混ぜ合わせる工程から、ホイップを詰めたタルト台の写真まで手順を丁寧に披露。その後、「61歳のお誕生日ケーキはマロンタルトにしました」と完成したモンブランタルトを公開。仕上げに刻んだピスタチオを散らし、「Happy Birthday」のピックを添えた華やかな仕上がりで、「食後にみんなで頂きまーす！」とつづった。
また、「混ぜるだけ簡単」と題したブログでは、冷凍パイ生地を使った“混ぜるだけキッシュ”も紹介。卵液に具材を混ぜるだけで完成するという手軽さながら、焼き上がりはボリューム満点。カットされた断面には、春菊などの野菜が層になって美しく並び、家庭料理とは思えない仕上がりを見せた。
さらに「リクエストごはん」では、夫からの希望メニューがすき焼きだったといい、具材たっぷりの食卓を公開。「名月のリクエストで純豆腐も」とつづり、家族の好みが詰まった献立となったことも明かした。最後の投稿では「モンブランタルト、喜んでくれました」と報告し、「おめでと〜！」と祝福するとともに、満足そうな“ニコニコのもやしくん”の姿も添え、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「もやしくん幸せ」「凄い」「幸せな笑顔」「素敵」「愛情いっぱいのモンブランタルト」「素敵なバースデーご飯」「すき焼きも純豆腐も美味しそう」「作り方知りたい」「絶対に美味しい」「商品レベル」などの声が寄せられている。
渡辺は1996年に矢島氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
