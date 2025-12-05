板垣李光人、名前の由来明かす「両親がつけてくれて」「すごく気に入っています」
【モデルプレス＝2025/12/05】俳優の板垣李光人が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。名前の由来を明かした。
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆板垣李光人、名前の由来明かす
冒頭で、板垣はMCの黒柳徹子から「李光人」という名前について触れられると「“りひと”っていう名前がドイツ語で光という意味なんですけど、両親がつけてくれて」と名前の由来を告白。続けて「でも両親はそんなにドイツに縁があるわけではないんですけど」とした上で「言葉の響きとか含めて（名前を）付けてくれて」と語った。
◆板垣李光人、自身の名前は「すごく気に入っています」
また、板垣は「1度見ると覚えていただきやすい字面というか、音でもあるのですごく気に入っています」と自身でも本名の「李光人」という名前に好感を持っているという。これを受け、黒柳から「今日は李光人さんとお呼びして良いんですね？」と確認されると「ぜひぜひお願いします」と笑顔を浮かべていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】