timelesz菊池風磨、新ヘアお披露目に反響続々「似合いすぎ」「新鮮」
【モデルプレス＝2025/12/05】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が12月5日、都内で開催されたプレミアムウォーター「“生”天然水」新CM発表会に出席。新たなヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】菊池風磨「似合いすぎ」「新鮮」初披露した新ヘア姿
プレミアムウォーターのアンバサダーに就任した菊池は、CMの衣装と同じ爽やかなシャツ姿でイベントに登場。これまでロングヘアをセンター分けにしたスタイルが印象的だった菊池だが、この日は髪をカットし、ゆるめのパーマをかけてイメージチェンジした姿を初披露した。
イメージチェンジした菊池の姿に、ネット上では「ゆるふわパーマの風磨くんかっこいい」「似合いすぎる」「前髪あるのもパーマも久々な気がするし新鮮」「年末に嬉しいサプライズありがとう！」など反響が続々と寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菊池風磨、新ヘアお披露目
◆菊池風磨のイメチェンに反響「似合いすぎ」
