マルゼン、サバゲー特化エアコキショットガン「CA870 タクティカルIII」近日発売！ストック部分がリニューアル
【CA870 タクティカルIII】 近日発売予定
マルゼンは、「CA870 タクティカルIII」を近日発売する。価格は本稿執筆時点では明かされていない。
本商品は、同社のBB弾の発射のみに特化する発想から生まれたケースレス方式のコッキングエアー・ショットガン「CA870 タクティカル」シリーズをベースに、ストックベースをリニューアルしたもの。
今回の告知で公開された画像からは、「CA870 タクティカルII」と比較してストック部分の20mmレールがオミットされており、ストック&グリップの取付け部が見直されているのを確認できる。
また、公開された画像では、レシーバーのマウントベースやマガジンチューブ前方のミニマウントも確認できる。また、別売りと思われるホログラフィックサイトが搭載されている。
