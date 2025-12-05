５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２７．４５ポイント（０．７１％）高の３９０３．２４ポイントと４日ぶりに反発した。

押し目買いが優勢となる流れ。中国発の新規材料に乏しい中、指標発表などを前に買い手控えが続いていたが、マーケットの先高観などが改めて意識された。ＪＰモルガン・チェースなど複数ブローカーが、中国株マーケットの強気見通しを示している。中国では今月中旬ごろ、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が開催される見通し。足もとの内需不振などを受け、当局は追加の刺激策を打ち出すとの見方が強まっている。なお、週明け８日に１１月の貿易統計、１０日に同月の物価統計、１５日に同月の小売売上高や鉱工業生産などが公表される予定だ。指数は小安くスタートしたが、程なくプラスに転じ、引けにかけて上げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、非鉄・産金の上げが目立つ。江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が５．４％高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．７％高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が２．９％高、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が３．３％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が２．１％高で引けた。商品市況高が追い風。５日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、アルミや銅、金など主要産品の先物が高く推移した。

保険株も高い。中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が６．８％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が５．９％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が４．９％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）と新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）がそろって４．６％ずつ上昇した。証券株、インフラ関連株、消費関連株、ハイテク株、自動車株なども買われている。

半面、エネルギー関連はさえない。中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が１．７％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が１．１％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が０．５％ずつ下落した。ほか、タンカーの招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）が５．９％安、中遠海運能源運輸（６０００２６／ＳＨ）が２．０％安と値を下げている。公益株、空運株、銀行株も売られた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９８ポイント（０．３９％）高の２５１．７８ポイント、深センＢ株指数が３．１９ポイント（０．２５％）高の１２９５．９７ポイントで終了した。

