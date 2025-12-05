Canal4℃から新作コレクション♪揺らぎに寄り添う“シアーローズ”の輝き

ジュエリーブランドCanal4℃から、ブランド初となるピンクシルバーをまとった新作コレクション「Sheer Rose」が登場します。日々変化する“なりたい自分”の気持ちに寄り添い、今この瞬間の私をそっと照らしてくれるような、繊細で凛とした輝きが魅力。ネックレスやリング、ピアスまで幅広く揃い、まるで内面の強さが静かに咲くような、やさしい存在感を放つシリーズです♡

初のピンクシルバーで魅せる「Sheer Rose」

「Sheer Rose」は、Canal4℃で初めて採用された落ち着いたピンクシルバーに、モアサナイトやダイヤモンドを合わせたコレクションです。

自然の黄金比から生まれたオーバルモチーフを重ねることで、静けさの中に宿る意志を表現。目立ちすぎないのに、思わず視線を奪われる美しいバランスが魅力です。

ネックレスは22,000円、9,900円、14,300円、13,200円と4種展開。

センターには透明感のあるモアサナイトが輝き、胸元にそっと自信を灯します。

朝露のようにやわらかな存在感

ピアスとリングには「永遠」「調和」を意味するモチーフが繊細にデザインされ、モアサナイトの持つ「成功」「前向きな力」を象徴する輝きが添えられています。

ピアスは13,200円と18,700円、リングは14,300円と15,400円の4アイテム。日常使いしやすい上品さを残しながら、気分やシーンに合わせてさりげなく表情を変えてくれるのが魅力です。

控えめなきらめきが、しなやかに生きる女性の背中をそっと押してくれます♪

自分だけが知る“静かな輝き”

自分の視線を落としたときにふと寄り添うような控えめな輝きも「Sheer Rose」の特徴。

ピンクシルバーの柔らかな色味に、ダイヤモンドが透明感を添えるK10PGのジュエリーもラインナップされています。

ネックレス（35,200円）とピアス（26,400円）は、凛とした意志を感じさせるデザイン。語らずとも存在感を宿し、日々の小さな選択にも私らしさを添えてくれます。

まとめ

Canal4℃の新作「Sheer Rose」は、柔らかなピンクシルバーに繊細な輝きをまとわせ、心に静かに灯る強さをジュエリーで表現したコレクションです。

日常のさりげない瞬間にも寄り添い、気持ちをそっと整えてくれるようなやさしい存在感が魅力♡

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったり。今の“私”を肯定してくれるような光を、ぜひ身につけてみてください。