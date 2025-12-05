楽天の村林一輝内野手（28）が5日、大阪市内で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席した。

バットや打撃用手袋に関する打ち合わせ中には、メジャー自己最多32本塁打、103打点の好成績を残したカブスの鈴木を質問攻めにし「こんな機会はないと思ったので、自分からバットのこと、体のこととかちょっと話をさせていただきました。話すのは初めてです。もうちょっと話したかったのですが、ちょっと時間がなくて」とうれしそうな笑みを浮かべていた。

村林は硬い打感でしなりが少ない「メープル」のバットを使用し、鈴木はしなりが強く弾力がある「アッシュ（ホワイトアッシュ）」を使用。村林は「海外の選手はどちらかというと硬いバットを好まれてる方が多いと思うので、なんでアッシュを、使われているのかなっていうのが気になって、聞きました」と質問した理由を語った。

今季は三塁のレギュラーとして137試合に出場し、打率・281、3本塁打、51打点。144安打で自身初の打撃タイトルとなる最多安打を獲得し、ベストナイン＆ゴールデングラブ賞にも選出されるなど飛躍の1年に。来春WBCへの出場も期待される28歳は「全部いろいろな選手の型だったり、バットの形だったり繊細に（ミズノのクラフトマンが）ヒアリングをされてその形を実現できるのが凄いなと思いましたし、いろいろな選手の道具も触れるので凄く新鮮でした。（阪神の）佐藤輝明選手のグローブちょっと試してみたいなと思いました。シンプルな形だったので」と探求心は尽きない様子だった。