子連れで行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキング！ 2位「ながおか花火館」を抑えた1位は？【2025年調査】
家族でのお出かけ先を選ぶとき、子どもが思いきり楽しめて、大人もほっと一息つける場所を見つけるのは意外と難しいもの。そこで今、地元の魅力や遊び場がぎゅっと詰まった“道の駅”が、家族連れにとって頼れるスポットとして注目を集めています。次の休みに行きたくなる人気の道の駅はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「花火について学んだり、花火関連グッズも売っているので行きたいです」（50代女性／広島県）、「子どもたちにとって身近だけど、あまり知ることない花火について詳しく知れる場所はあまりないので楽しくもあり知識を豊富にする上でとてもいい体験ができそう」（30代女性／山口県）、「花火をドームシアターで体感できる『長岡花火ミュージアム』が楽しそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「地元の特産品や食べ物を体験できる施設が充実しており、子どもと一緒に楽しみながら学べると思うから」（30代男性／富山県）、「屋内施設が充実しており、天候に左右されないところが魅力的だからです」（20代女性／大阪府）、「とても広いので、子どもたちと食べ歩きしたい。子ども向けイベントもよく開催されている」（40代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ながおか花火館／26票2位は、長岡市に位置する「ながおか花火館」でした。長岡は、日本三大花火の一つ「長岡まつり大花火大会」で全国的に知られています。この道の駅は、花火大会の感動を一年中体験できる施設として、道の駅機能に加えて花火ミュージアムが併設されているのが特徴。大迫力の映像で長岡花火を鑑賞できるシアターや、地域食材を活かした食事が楽しめるレストラン、地元の特産品販売所などがあり、大人も子どもも楽しめるテーマパークのような道の駅です。
回答者からは「花火について学んだり、花火関連グッズも売っているので行きたいです」（50代女性／広島県）、「子どもたちにとって身近だけど、あまり知ることない花火について詳しく知れる場所はあまりないので楽しくもあり知識を豊富にする上でとてもいい体験ができそう」（30代女性／山口県）、「花火をドームシアターで体感できる『長岡花火ミュージアム』が楽しそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：新潟ふるさと村／69票圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、新潟市にある「新潟ふるさと村」でした。ここは、新潟県の歴史、文化、観光情報、特産品が一堂に会する一大複合施設で、「アピール館」と「バザール館」の二つのエリアから構成されています。広大な敷地内には、子どもたちが楽しめる大型遊具や、四季折々の花が咲く庭園があり、家族で一日中過ごすことができます。新潟を代表する米、酒、海産物などのお土産が豊富に揃う点も、多くの観光客に支持される理由です。
回答者からは「地元の特産品や食べ物を体験できる施設が充実しており、子どもと一緒に楽しみながら学べると思うから」（30代男性／富山県）、「屋内施設が充実しており、天候に左右されないところが魅力的だからです」（20代女性／大阪府）、「とても広いので、子どもたちと食べ歩きしたい。子ども向けイベントもよく開催されている」（40代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)