「突如、歯が抜けるのが怖くなった5歳」と題した動画がInstagramで130万回再生され、話題になりました。夕食後、乳歯が抜けることが突然怖くなったという男の子。向かった先は、11歳年上の兄の部屋…！？歳の差兄弟の微笑ましいやり取りに、「お兄ちゃんへの信頼が絶大だね」「良い子だなぁ」と反響が寄せられています。



【動画で見る】突然、歯が抜けるのが怖くなった男の子…向かったのは17歳兄の部屋

動画を投稿したのは、17歳の長男、15歳の長女、5歳の次男、3歳の三男を育てるママ、サナさん（@sana_goodlife_）。夕食後の団らんタイムに、「怖い〜！なんでこんな怖いことになったん？？」と泣きながらパパへ詰め寄る次男くんの姿から動画は始まります。



ママによると、夕食後のティータイムで楽しい時間を過ごしていた中、硬めのお菓子を口にした次男くんの乳歯がぐらつき始めたそうです。突然のことに驚きと恐怖を覚えた次男くんは、大泣き。ママとパパの「大丈夫だって」という言葉にまったく納得できなかったという次男くんが向かったのは、17歳の長男くんの部屋でした。



藁をもすがる思いで兄のもとへやってきた次男くん、「歯って抜けたら痛くないの？」と泣きながら長男くんへ尋ねます。すると、長男くんは冷静に「痛くないよ」と回答。



長男くんの回答に、次男くんは長男くんへの信頼が絶大なのか、「はい、わかりましたぁ（涙）」と瞬時に答えます。



歯が抜ける恐怖と戦いながらも、長男くんの言葉をすんなりと受け入れる次男くんに、ママは「兄は偉大なり。視線すらこっち向かないけど、偉大なり」とコメントを残すのでした。



サナさんに次男くんのその後の様子や、歳の差兄弟の日常について話を聞きました。



ーー次男くんは初めての乳歯の生え変わりでしたか？



「初めての生え変わり体験です！大泣きし始める直前までルンルンでティータイムを楽しんでいて、いきなりのことだったので私たちも何かあったのかととても心配しました。…が、『歯がぐらぐらしてるぅぅぅ！』という次男の言葉を聞いたら、『歯かい！！…よかった』とほっとしました。



でも、本人はこれから自分がどうなってしまうのかわからない恐怖に完全に押しつぶされていて、叫ぶように大泣き！歯が抜ける恐怖におののき、嘆き悲しんでいました」



ーーこの動画撮影の後、次男くんの歯は抜けましたか？



「まだ抜けていません！でも、兄の言葉で落ち着いてから歯のことは何も言わなくなりました（笑）。姉から、『抜けた歯を枕の下に置いておくとお菓子かお金に変わるよ』と聞いたら、がぜん楽しみになったようで…『ぼく、お金好きだから、お金になったらいいと思う』と歯がお金に化けるのを心待ちにしているようです。抜けてないけど！」



ーー冷静な長男くんの対応でしたが、普段は歳の離れた次男くんや三男くんとどのような関係性ですか？



「長男は弟たちの戦いごっこの適役で、いつもやられ役に徹してくれています。そのため兄には何をやっても許されると思っているのか、確実に“下”に見ているような気が…（笑）。何を言われても、されても、面白おかしく応戦してくれる優しい兄です。



『ねぇ、怒ってもいいんだよ？』と兄に言うと、『や、オレが怒ったら人間としてまずいでしょ？』との言葉に、日々怒り散らかしている母は反省です…！



一方で、『食事中は席を立つな』『お母ちゃんにありがとうっていいな？』など、小さいパパのようにマナーを教えてくれたりもする存在です。弟たちは母に叱られると、兄の部屋で心を落ち着かせていることも。部屋ではひたすら映画鑑賞かゲームをしている兄が慰めてくれるわけでもないのですが、なんとなく一緒にいて落ち着くようです」



動画には、150件を超える多くのコメントが寄せられました。



「『はい、わかりました』（笑）泣いてるのに丁寧（笑）」

「最後の敬語？が可愛すぎ」

「幼児期ってたくさんのわからないことの不安感との闘いよね」

「納得してるの可愛すぎる（笑）普段からお兄ちゃんへの信頼が絶大な証拠だね」

「人生初の出来事はこれからもたくさんあるからね。優しいお兄ちゃんがいてよかったね♡」



Instagram（@sana_goodlife_）では、17歳の長男くん、15歳の長女さんと5歳、3歳の弟くんたち歳の差4人兄弟の愉快で楽しい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）