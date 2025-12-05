「ある意味サプライズ」田村淳、元相方との“思い出の残る会”を報告！ 「再結成待ってます」
元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは12月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。元相方・田村亮さんとの“思い出”ツーショットを披露しました。
この投稿にコメントでは「ロンブーかキンキならではのハプニング」「田村と書いておけば間違いない！」「淳さん顔変わったなーと思ったら亮さんだった！」「ある意味サプライズですね」「やっぱりお2人が一緒に居るところを見れるのが安心します」「ツーショありがとう」「めっちゃ仲の良さが伝わってきますね」「お二人の笑顔サイコーです」「やっぱりロンブーはロンブーなんよ」「いつか再結成待ってます」と称賛の声が多数寄せられています。
コメントでは「苦楽を供にしたコンビって素晴らしいですね」「ふたりの未来と淳さんの暖かさが伝わった報告」「めちゃくちゃ泣ける」「とても尊いものを見せていただきました」「解散しても2人パートナーであって欲しい」との声が寄せられました。
【写真】田村淳、元相方・亮との“思い出”ショット！
「お二人の笑顔サイコーです」淳さんは「本日52歳の誕生日だったので サプライズケーキを頂きましたが… お店の方が混乱してw 僕の名前と亮さんの名前書き間違えたバースデーケーキが出てきて みんなで思い出の残る会になりました」とつづり、4枚の写真を載せています。4日は田村淳さんの誕生日だったのですが、バースデーケーキのプレートには「Happy birthday 亮さん」の文字が。そのバースデーケーキを前に満面の笑顔の淳さんと、亮さんとのツーショットを披露しています。
「亮さんとコンビ組めて良かった！」10月20日の投稿では、「ロンドンブーツお疲れさん会」の様子を披露している淳さん。「31年間コンビを組んだ田村亮さんと家族、ロンドンブーツがピンチの時に3号を引き受けてくれたチキンナンバン森本とその家族…」など総勢16人で集まって行われたそう。淳さんは「亮さんとコンビ組めて良かった！ おつかれさん亮さん ありがとう森本 ありがとうロンドンブーツ そしてこれまで応援してくれた皆さん 改めてありがとうございました！」と感謝の気持ちをつづり、「これからも今までとは違う形で亮さんと関われたら嬉しいなぁ」と続けました。
(文:福島 ゆき)