Photo: 吉嗣裕馬

リップストップ、コーデュラ、バリスティック。

タフなファブリックってハイスペックを日常で楽しめるから大好きです。冒頭に挙げたのは、もう50年以上前のファブリックですが、いまだに人気のタフ素材。

その反面、少々食傷気味なのも確かです。スペック至上主義の僕としては最新の技術を体感したいわけです。となると昨今のファブリックトレンドでいったらやはりダイニーマでしょうか。

Photo: 吉嗣裕馬

ここ数年でアウトドアシーンを中心にテントやバックパックなどで採用されています。その特徴はとにかく強靭。“世界最強の繊維”なんて呼ばれています。

しかも水に浮くほど軽量なんです。確かに一見、半透明のビニール袋みたいで頼り甲斐はありません。でもコチラ、実は超高分子量ポリエチレンという繊維でして、その分子量は100万〜700万。

Photo: 吉嗣裕馬

一般的なポリエチレン製品でいうと、レジ袋の分子量は2万〜30万なので50倍も違うのです。分子量が高いと、まず引張強度が高くなります。ちなみにダイニーマの糸一本で人間が釣り上げられるとか。

さらに水を吸収しないので、防水性能も抜群。ただし透湿性はないので、まさにバッグやテントにうってつけというわけです。

最強のアウトドアファブリックを日常使いする贅沢

Photo: 吉嗣裕馬

そんな夢のようなハイスペック繊維なのですが、僕はウルトラライト系のアウトドアスポーツを一切やりません…。日常使いにはさすがにオーバースペックなので、まずはポーチを購入しました。

それがコチラ、STAN ProductのDCF square purse L（6,050円）。

東京都福生市に店舗を構える人気のセレクトショップ、STAN STORE TOKYOのオリジナルプロダクトで、ダイニーマにUV樹脂のラミネートを施した極薄のフィルム生地製です。

Photo: 吉嗣裕馬

H7×W17×D5cmのサイズ感は、ゴツゴツしたガジェットやハサミやカッターなどの尖り系文具を躊躇なく収納できて使い勝手抜群。一般的な薄手のナイロンポーチだと摩耗したり穴が開いたりしがちだけども、コチラならそんな心配ございません。

見た目も、レザー製のピスネームや大ぶりの止水テープがいいアクセントになっていてお洒落だし、トレンドのファブリックを楽しむだけならポーチはかなりおすすめです。

Photo: 吉嗣裕馬

僕のなんの変哲もないド定番のコーデュラ・バリスティックのバックパックも、中にこのハイスペポーチが入っていると思うだけで、優越感に浸れているのですから。