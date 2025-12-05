¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡ª¡×¤µ¤À¤Þ¤µ¤·à¥®¥¿¡¼¤Î¿ÀÍÍá¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·(73)¡áÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢Ì¾¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¶¾Çþ¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤¤¸½ºß²»³Ú³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÀîÂëÉ§(82)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤À¤ò»Ù¤¨¤¿ÀÐÀî¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡ªÀÐÀîÍÍ¤À¡Á¡ª¡×¡Ö¤µ¤À¤µ¤ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Øµð¾¢ÀÐÀîÂëÉ§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÀÐÀî¤Ï1968Ç¯¤Ë¾®¼¼Åù¤é¤È¤Î¡ÖÏ»Ê¸Á¬¡×·ëÀ®¤Ë»²²Ã¸å¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î±éÁÕ¤äÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤µ¤«¤éà¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Î¿Àá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£