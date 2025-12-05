¡ÖÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é½µ´©»ï¤Ë¡Ä¡×24ºÐ¿Íµ¤¥¢¥Êà¤ªÇ¦¤Ó¥ß¥Ë¥¹¥«á³ø»³Î¹¡ªÂçÃÀ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¶»¤¤å¤ó¡×
Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¡ª¡©
¡¡24ºÐ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬à¤ªÇ¦¤Óá¥³¡¼¥Ç¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¤Ë¡Ä¡£ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤ÄÄ¶¥ß¥Ë¾æ»Ñ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·Á°¤ÎÊì¡¦½ÇÊì¡¦»ä¤Î³ø»³Î¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÎ¹¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏTBS¤Î±ºÌî²êÎÉ(¤«¤¤¤é)¥¢¥Ê¡£
¡¡¡Ö¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ÊÒ¼ê¤Ë³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë½÷»Ò(?)Î¹¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥ÈŽ¤¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿Æ¹§¹Ô¡£¤¨¤é¤¤♡¼«Ëý¤ÎÌ¼¤À¤Í¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»÷¹ç¤¤²á¤®♡ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤éÍâÆü¤Ë¤Ï½µ´©»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¶»¤¤å¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±ºÌî¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËTBS¤ØÆþ¼Ò¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÖKICK OFF¡ªJ¡×¡ÖSASUKE¡×(ÉÔÄê´ü)¤Ê¤É¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤ò·Ð¤ÆÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô°é¤Á¡£