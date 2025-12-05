¡Ö³§¤µ¤ó¥á¥í¥á¥í¡×¸µNHK¥¢¥ÊÃæÀî°ÂÆàà¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯á¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ËÅÙ´Î¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼¤â
Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤Ç
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà(32)¤¬¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·ÝÇ½¿Í¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤ë¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡ÖÂè6²ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¡¥È¥é¥¸¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º2026¡×¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÉ½¾´¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÀî¡£ÅöÆü¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖNHK»þÂå¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¡¢ÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£¾¾ºä¤µ¤ó¡¢Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¡×¡ÖÀ¸ÂºÇ¹â¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£¾¾ºäÂçÊå¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤Ï2026Ç¯1·î11Æü¸á¸å4»þ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£