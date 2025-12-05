¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤Ê¤«³èÆ°µÙ»ß¡Ä10Ç¯¸å¤ËÉüµ¢¡¢·ëº§¡õ½Ð»º·Ð¤¿41ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà²ÈÂ²Î¹¹Ôá»Ñ¤Ë¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊ·°Ïµ¤ÅÁ¤ï¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæÌó10Ç¯³èÆ°µÙ»ß¡Ä¡£·ëº§¤È½Ð»º¡¢³èÆ°Éüµ¢¤ò·Ð¤¿41ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà²ÈÂ²Î¹¹Ôá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÀÚ¤ÊµÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ÈÂ²¤ÇÇ®³¤Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¼ãÄÐÀé²Æ¡£¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤êÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÎ¹¹Ô¼Ì¿¿¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¼ãÄÐ¤Ï2006Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¡¢15Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¡£º£Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î»þ´ü¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î²á¹ó¤Ê»Å»ö´Ä¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï12Ç¯¤Ë·ëº§¤·Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢17Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£