グラビアアイドルの榎原依那（28）が4日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。「私が知らない間に、私の彼氏が結婚してたことあります」とトラウマを告白した。

20歳の頃のエピソード。交際は順調だったが、彼氏のSNSをこっそり見ると、元カノのアカウントがタグ付けされていた。元カノのアカウントに飛んでみると、アップされていたのは結婚式の写真。なんと、結婚相手は、榎原の彼氏だった。ここでようやく、自分が不倫相手になっていたことに気付いたという。

「違う友人のアカウントまで飛んだら、私があげたクロムハーツの指輪と服を着て、子供抱っこしてた」と子供も誕生していたことが判明。

「私が遊びに行ってた彼の家は、（妻と）同せいしてる家だった。新婚生活が始まったばかりだったから、家具とか服もなくて。だから奥さんのものもゼロだった。だから気付かなかった」「結婚式の日付を見たら、私との初デートの前の日だった。結婚式の集合写真を見たら、私が新年会でともにした彼の地元の友達も写ってて。周りで私のことダマしてた」と明かした。