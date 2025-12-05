◇男子ゴルフツアー 日本シリーズJTカップ第2日（2025年12月5日 東京都 東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）

10位から出た賞金ランク3位の蝉川泰果（24＝アース製薬）は1イーグル、2バーディー、2ボギーの69で回り、通算2アンダーで6位に浮上した。首位と5打差。

17番パー5で鬱憤（うっぷん）を晴らすイーグルを奪った。残り183ヤードから7Iで2オン。6メートルのスライスラインを沈めた。

「アイアンが2日間全然うまくいかなくて、ドライバーもこんなにうまくいかないのは初めてなくらい結構曲がったけど、その中で耐えていた。最後に我慢していたご褒美が来た」。蝉川は白い歯を見せた。

1番でティーショットを右に打ち込みながら1・5メートルにつけてバーディー発進。その後は3番でボギーを叩くなど一進一退。15番で1メートルのパーパットを外すなど後半は2ボギーと苦しんでいただけに価値あるイーグルとなった。

逆転賞金王には優勝が絶対条件。初日のラウンド後には「奇跡が起きてほしい」とコメントしたが、報道を見た大先輩の谷口徹プロから「奇跡は起こるものではなく、起こすものだ」と苦言のメッセージが届いた。

蝉川は「朝“すいません、起こします”と返しました」と笑ったが、トップとの差は1打縮まった。残り2日間で5打差は十分に射程圏内だ。