¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥ä¥¹¡Ê£³£²¡Ë¡¢ÃæÌî¤Ê¤«¤ë¤Æ¤£¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤¬£µÆü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÉ÷¤òÊÑ¤¨¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¤Ï¡Ö¤ª¡¼¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¹â²»¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¹ä¤«¤é¡Ö¤Ê¤«¤ë¤Æ¤£¤ó¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÎéÆó¤â¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ê¤«¤ë¤Æ¤£¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê·ÝÉ÷¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî²È¤Î£²¿Í¤¤¤ï¤¯¡¢ÀÎ¤ÎÃæÌî¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¼¤â¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÁêÊý¤Î¥ä¥¹¤â¡Ö¤Ê¤«¤ë¤Æ¤£¤ó¤¬ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ËÃæÌî¤Ï¡ÖÀ¼¡¢¼«Á³¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¦¥±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸µµ¤¤ÊÊý¤¬¥¦¥±¤ë¤¾¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È²óÅú¡£ÃæÀî²È¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÌî¤Ï£³Ç¯¤Û¤É¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè·î¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹õ¤Ç¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¹ä¤¬¡ÖÌÂÁö¤¹¤ó¤Í¡×¤È¤Ü¤ä¤¯¤È¡¢¥ä¥¹¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤ë¤Æ¤£¤ó¤Ï¡£°ì»þ´ü¥«¥é¥³¥ó¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£