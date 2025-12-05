Hey! Say! JUMP山田涼介、三代目JSB岩田剛典の“岩ちゃん”呼びが話題「勝手に呼ばせていただていてる」
【モデルプレス＝2025/12/05】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、4日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典の呼び方に反響が寄せられている。
【写真】JUMP山田涼介、姪っ子と遊ぶプライベートショット
この日、山田は同番組で自己分析を披露する「自己分析スターマッピング」に参加。本企画には岩田も参加しており、山田は参加者の名前が貼られたチャートを見て「岩ちゃんもいますね」と話していた。
すると山田の“岩ちゃん”呼びに対し「岩ちゃんなんて呼ばれていましたが？」とツッコまれると、山田は「全然面識ないです」とコメント。また「（岩田とは）ほぼほぼ喋ったことないです」と明かし、その場に岩田はいなかったが「岩田さんって“岩ちゃん”ってイメージじゃないですか？“岩ちゃん”って勝手に呼ばせていただていてる」と“岩ちゃん”呼びの理由を説明。最後に「すみません。ファンの方、怒らないでください」と呼びかけていた。
山田の“岩ちゃん”呼びには、ネット上でファンから「山田くんの岩ちゃん呼び尊すぎる」「怒らないし、むしろ嬉しい」「どんどん呼んでください」「需要しかない」「思わずニヤけた」「全く問題なしです！」などと続々と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
