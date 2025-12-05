前田敦子＆高橋みなみ、ノースリーブ姿の浜辺2ショット公開「青春時代が蘇ってきた」「あつみな最強」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】元AKB48の前田敦子と高橋みなみが12月4日、それぞれのInstagramを更新。浜辺でのノースリーブ姿の2ショットを公開した。
【写真】元AKB48伝説メンバー「2人並ぶとオーラすごい」ノースリーブ姿でワキ全開
前田は「『Oh my pumpkin！』MVが解禁になったよー」と自身が参加したAKB48のグループ結成20周年のメモリアルシングルのMV解禁を報告。「ドラマのクランクアップ日とMV撮影日丸かぶりだったから参加が叶わなかった」とダンスシーン不参加の理由を明かし、その翌日に撮影したという高橋との2ショットを披露した。前田は水色、高橋は白のノースリーブワンピース姿で頭を寄せ合い、満面の笑顔を見せている。
高橋も同日、「Oh my pumpkin！のMVも解禁されたという事で敦子との写真を」と記して前田と同じショットを投稿している。
これらの投稿に、ファンからは「青春」「2人並ぶとオーラすごい」「あつみな最強」「青春時代が蘇ってきた」「2人とも可愛すぎる」「エモい」「女神が2人いる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
