山本里菜、チューブトップでバリ島満喫「スタイルレベチ」「私服のセンスが天才的」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が12月4日、自身のInstagramを更新。チューブトップ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元TBSアナ「スタイルレベチ」美デコルテ際立つ私服姿
山本は「バリに魅せられた山本。また来ました」とコメントし、インドネシア・バリ島を再訪したことを報告。ウブドの自然に囲まれたロケーションで、美しいデコルテと腕が見えるチューブトップ姿を披露した。
この投稿には「チューブトップが似合いすぎる」「自然と調和していて素敵」「美しい」「バリの空気感が伝わる」「笑顔に癒される」「旅先でもおしゃれ」「スタイルがレベチ」「私服のセンスが天才的」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
