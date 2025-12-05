５日の東京株式市場で日経平均株価は４日ぶりに反落。前日までの上昇の反動で、主力株に利益確定売りが膨らんだ。



大引けの日経平均株価は前日比５３６円５５銭安の５万０４９１円８７銭。プライム市場の売買高概算は２０億８９２２万株。売買代金概算は５兆４０４１億円となった。値上がり銘柄数は３１２と全体の約１９％、値下がり銘柄数は１２４５、変わらずは５３銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウが３１ドル安と下落したが、ナスダック指数は上昇した。米国市場は高安まちまちだったものの、日経平均株価は前日まで３日続伸し１７００円あまり上昇していたこともあり、この日の東京市場は利益確定売りが優勢となった。指数寄与度の高いファーストリテイリング＜9983＞やアドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞などが下落した。日経平均株価は前場に一時８００円強下落する場面があった。日銀が今月の金融政策決定会合で利上げに踏み切る公算が高い、との観測から午後に入り１ドル＝１５４円台半ばまで円高が進んだことも警戒された。



個別銘柄では、ファナック＜6954＞や東京電力ホールディングス＜9501＞、住友電気工業＜5802＞が安く、任天堂＜7974＞やキーエンス＜6861＞、ソニーグループ＜6758＞が値を下げた。トヨタ自動車＜7203＞やホンダ＜7267＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞、村田製作所＜6981＞が軟調。良品計画＜7453＞やブリヂストン＜5108＞、イオン＜8267＞が売られた。



半面、ソフトバンクグループ＜9984＞やキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、レーザーテック＜6920＞が高く、フジクラ＜5803＞やディスコ＜6146＞もしっかり。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞やＩＨＩ＜7013＞、三井金属＜5706＞が値を上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

