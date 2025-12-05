１１月の英ハリファックス住宅価格は前月比横ばい、１０月＋０．５％



１１月の英ハリファックス住宅価格は前月比横ばい、１０月の＋.５％（＋０．６％から下方修正）から上げ止まった。前年比は＋０．７％と前回の＋１．９％から伸び率が鈍化した。平均不動産価格は299,892ポンドとわずかに最高値を更新。



※以下はハリファックスによるコメント

平均価格のこの安定性は、過去10年間で住宅市場が最も安定した年の一つであったことを反映している。春に印紙税が変更され、秋の予算案を前に不確実性があったにもかかわらず、不動産価値は安定を保っている。



成長鈍化は既存住宅所有者には失望材料となるかもしれないが、初めて住宅を購入する人々にとっては朗報だ。住宅価格と平均所得を比較すると、購入可能性は2015年末以降で最も高い水準にある。現在の高い金利を考慮しても、所得に占める住宅ローンの負担割合は約3年ぶりの低水準だ。



今後の見通しとしては、市場活動が安定していること、さらに利下げが予想されることから、2026年にかけて不動産価格は緩やかな上昇を続けると予測している。

