メインシナリオ・・・売り優勢、154円台半ばの攻防に注目。11月20日に157.89まで上昇後、上値、下値を切り下げ、3日には終値が21日線を割り込んだ。中期的な下降トレンドに入った可能性がある。前日の安値や今日ここまでの安値がある154円台半ばが最初の関門。同価格帯を下抜くと、節目の154.00を試そう。153円台に沈むと、11月14日の安値153.62や節目の153.00を目指すとみる。153.00も割り込むようなら、11月7日の安値152.82や節目の152.00が意識される。



サブシナリオ・・・買いが優勢となれば、今日ここまでの高値155.23がポイント。同水準を上抜くと、21日線155.51や156.00が視野に入る。156円台に乗せると、1日の高値156.24や節目の156.50、さらには157.00を目指すことになりそうだ。



