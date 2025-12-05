今年も師走となり、各球団は来季に向けて戦力整備を進めているが、今年のルーキーはどのように評価できるのだろうか。即戦力と将来性の両面から各球団を診断したい。前回のセ・リーグ編に続き、今回はパ・リーグ編をお送りする。【西尾典文／野球ライター】

ここまで精神的に安定している選手は珍しい

西武 総合：A 即戦力：A 将来性：A

今年のパ・リーグは、3人のルーキーが一軍で100安打以上を達成するなど、野手の活躍が目立った。なかでも、総合的に見て、最も順調だったチームは西武だ。

2位の渡部聖弥（大阪商業大）は、開幕からレフトのレギュラーに定着して安打を量産した。ケガで一時離脱するも、夏場以降は本塁打と長打を増やし、109試合の出場で110安打、12本塁打、43打点、打率.259と、即戦力の期待に十分応えた。本塁打と打点はいずれもチーム2位である。

このほかの選手は、二軍で結果を残している。育成2位の佐藤太陽（神奈川大）がチーム2位タイとなる76安打を放ち、打率.285をマークし、7月25日に支配下に昇格した。1位の斎藤大翔（金沢）は、30試合に出場し、打率.290と結果を残した。5位の篠原響（福井工業大学福井）が、チームトップタイとなる8勝を挙げた。また、育成4位の佐藤爽（星槎道都大）は4勝1敗、防御率2.05と好成績を残しており、来年以降の飛躍が楽しみな選手が多くそろっている。

楽天 総合：A 即戦力：A 将来性：C

ロッテ 総合：A 即戦力：A 将来性：C

西武に続くチームは、楽天とロッテだ。楽天は、昨年のドラフトで5球団が競合した宗山塁（明治大）は、開幕からショートのレギュラーの座を獲得した。一度も一軍登録を抹消されることなく、122試合に出場し112安打、3本塁打、27打点、打率.260の成績を残し、ベストナインに輝いた。ルーキーでショートのベストナインを受賞したのは、1981年の西武・石毛宏典以来であり、歴史に残る大活躍だった。

宗山の凄さについて、他球団のスカウトはこう話している。

「宗山は、大学時代からあらゆる面で安定していますね。打てるボールを確実にヒットにしますし、守備では初歩的なミスが少ない。感情を表に出すこともなく、ここまで精神的に安定している選手は本当に珍しい。技術の高さはもちろんですが、プロの長いシーズンで結果を残すことができたのは、こうした部分が大きいと思います」

将来性は高く評価できる日ハムとオリックス

宗山に負けじと、4位の江原雅裕（日鉄ステンレス）も中継ぎで起用され、開幕から好投した。シーズン終盤に2試合続けて4失点を喫したため、最終的には30試合に登板して防御率3.45となった。だが、それ以前は防御率が1点台で推移するなど、貴重な一軍の戦力になっている。3位の中込陽翔（徳島インディゴソックス）は一軍登板が7試合にとどまったが、二軍では41試合に登板して防御率1.83と結果を残している。

高卒ルーキーが育成1位の岸本佑也（奈良大学付）に限られるので、どうしても将来性は評価が低くなるが、総合的に見れば成功と言えるだろう。

一方のロッテは、1位の西川史礁（青山学院大）が開幕当初は苦しんだものの、夏場以降はヒットを量産。規定打席に到達して、リーグ6位の打率.281をマークし、新人王に輝いた。ホームラン3本は少し物足りないとはいえ、投高打低の傾向が顕著な現在のプロ野球で、これだけの高打率をいきなりマークしたのは見事という他ない。

それ以外の選手は、即戦力として期待された2位の宮崎竜成（ヤマハ）が、39試合、19安打、打率.194と苦しんだほか、5位の広池康志郎（東海大学九州キャンパス）は18試合、1勝3敗4ホールド、防御率は4.87と今ひとつ一軍で結果を残せなかった。また、二軍でもそこまで印象を残した選手はおらず、将来性の評価は低くならざるを得ない。

日本ハム 総合：B 即戦力：B 将来性：A

オリックス 総合：B 即戦力：B 将来性：A

日本ハムとオリックスは、即戦力の面では大きく見劣りするが、将来性は高く評価できる。

日本ハムは、1位の柴田獅子（福岡大大濠）が二軍で11試合に登板して防御率1.25をマーク。夏場以降は一軍に昇格し、プロ初勝利こそならなかったものの、4試合に登板して0勝0敗1ホールド、防御率2.92とまずまずの結果を残した。2位の藤田琉生（東海大相模）、4位の清水大暉（前橋商）は、二軍で徐々に登板機会を増やし、ポテンシャルの高さを見せている。

一方、5位の山県秀（早稲田大）が84試合に出場して43安打、3本塁打、打率.232と貴重な一軍の戦力となっている。

オリックスは、2位の寺西成騎（日本体育大）が先発で2勝、6位の片山楽生（NTT東日本）がリリーフで21試合に登板して防御率2.10をマークした。入団前、彼らは即戦力ではなく、2年目以降の活躍が期待されていた選手であり、1年目から順調なスタートを切ったと言える。

プロの壁に苦しむSB若手選手

将来性の観点では、3位の山口廉王（仙台育英）が楽しみな存在だ。二軍で9試合に登板して2勝2敗、防御率2.83と結果を残し、10月5日の楽天戦で一軍デビュー。1回を投げて無失点と好投した。ストレートの最速は150キロをマークしている。

山口について、他球団の編成担当はこう話している。

「193cmの長身ですが、体つきは高卒1年目とは思えないくらいしっかりしている印象です。体全体を大きく使って投げ下ろすスタイルで、打者からするとかなり“圧力”を感じるタイプの投手ですね。まだ細かいコントロールはありませんが、ストライクゾーンに投げ込むのに苦労しない程度の制球力もあります。順調にいけば、（同じオリックスの）山下舜平大のように一気にブレイクするかもしれませんね」

山下は入団から2年間、二軍暮らしだったが、3年目にいきなり9勝をマークして新人王を受賞している。山口もそれに続く存在として期待できそうだ。野手では、1位の麦谷祐介が79試合に出場して12盗塁と持ち味のスピードを見せた。それ以外の選手が、来年どこまで成績を伸ばせるかが、チームの浮沈を握りそうだ。

ソフトバンク 総合：C 即戦力：C 将来性：B

最後にソフトバンク。トータルで見て厳しい評価になった。育成6位の川口冬弥（徳島インディゴソックス）が6月に支配下登録され、5試合に登板したが、その後は故障の影響もあり今オフには再び育成契約となった。

即戦力の呼び声も高かった2位の庄子雄大（神奈川大）は一軍で4安打、二軍でも打率.213と結果を残せず、シーズンを終えた。4位の宇野真仁朗（早稲田実業）と5位の石見颯真（愛工大名電）が二軍でポテンシャルの高さを見せたが、宇野は7月末に肘の手術を受けて長期離脱したほか、1位の村上泰斗（神戸弘陵）もケガで公式戦での登板はなかった。

ソフトバンクは選手層が厚く、ルーキーは一軍、二軍を問わず、試合出場が難しいとはいえ、全体的に見て苦しいスタートを切った選手が多かった印象は否めない。今オフには2021年の1位で入団した風間球打（明桜）がわずか4年で戦力外通告を受けるなど、プロの壁に苦しむ若手選手が目立った。今年1位で指名した佐々木麟太郎（米スタンフォード大）を何とか入団させて、将来の中軸に成長させたいところだ。

