Kōki,さんとチェ・ジョンヒョプさんが、d'Alba「City of Glow by d'Alba」に登場しました。

【写真を見る】【 Kōki, 】「父がサンタさんになって登場してくれて...」クリスマスのほっこりエピソード披露





Kōki,さんは、冬のスキンケアを聞かれると“冬はやっぱり乾燥がすごいので、メイク前と、あと顔を洗った後に保湿の土台をしっかり作ることを心がけています”と、自身の保湿について説明。









“冬のルーティンはちょこちょこあるんですけど、毎日続けられることを自分の中で作っていくのが大切だなと思っていて、例えば部屋の加湿だったり、体を温めたり、気がついた時にスプレーで肌を保湿したり。そういう小さな積み重ねがすごく大切なのかなと思います”と、毎日のケアを語ってくれました。









また、今年のクリスマスの過ごし方について聞かれると、“家族と一緒にクリスマスディナーを作ったりとか、プレゼントを探しに行ったりとか、そういう温かい時間を過ごしたい”と、にっこり。









過去に印象的だったクリスマスについては“幼稚園の時に、夜寝た後に父がサンタさんになって登場してくれて窓をノックしてくれたんですけど、（自身のリアクションが）嬉しい叫びじゃなくて、本当にビックリした叫びになってしまった”と、父・木村拓哉さんとのほっこりエピソードを話していました。

【担当：芸能情報ステーション】